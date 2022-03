Thierry Breton: «Il faut préparer un scénario zéro hydrocarbures russes»

Le commissaire européen en charge du marché intérieur veut explorer, pousser et accélérer toutes les mesures permettant de réduire notre dépendance envers la Russie. En matière énergétique mais aussi dans tous les secteurs impactés.

La guerre en Ukraine souligne la dépendance européenne, notamment au gaz russe, mais pas seulement. Thierry Breton, commissaire européen en charge du marché intérieur, a demandé à ses services d’analyser, pour tous les secteurs, l’impact de la guerre en Ukraine et, surtout, les moyens de s’en protéger. « Tout le monde est maintenant convaincu qu’il faut qu’on ait une meilleure maîtrise de nos chaînes d’approvisionnement, qu’elles soient plus robustes, qu’on gère mieux les situations pour éviter les pénuries. C’est la définition d’une Europe souveraine et autonome. »

Que pouvez-vous faire, concrètement ?