Le secteur de l'éolien offshore se réunit pendant deux jours à Ostende

Ces dernières années, la Belgique s'est profilée comme une nation pionnière de l'énergie éolienne offshore. Un positionnement renforcé il y a sept ans avec la mise sur pied de ces Belgian Offshore Days.

Plus de 80 entreprises et quelque 800 professionnels des éoliennes en mer se sont inscrits à cette nouvelle édition, qui a ouvert ses portes mercredi à l'ACEG Arena d'Ostende. Une série d'événements et de conférences figurent au programme.