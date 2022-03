Wayne Rooney et Patrick Vieira vont entrer au Hall of Fame de la Premier League

L’attaquant anglais de Manchester United, Wayne Rooney et le milieu de terrain français d’Arsenal, Patrick Vieira, vont entrer au Temple de la Renommée (Hall of Fame) de la Premier League, a annoncé mercredi l’organisateur du championnat anglais.

Il s’agit des deux premiers joueurs de la promotion 2022, choisis par la Premier League, alors que 6 autres, choisis par un vote des internautes au sein d’une liste de 25 noms, les accompagneront avant la fin de l’année.

Rooney et le deuxième meilleur buteur de la Premier League avec 208 buts en 491 matches, derrière Alan Shearer, qui avait été le tout premier joueur anglais à entrer au Hall of Fame et le troisième meilleur passeur décisif (103).