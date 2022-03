«Hazard se sent injustement traité et est en colère contre Ancelotti»: Marca dévoile les secrets du vestiaire au Real Madrid

Avant d’aller plus loin au sujet du Diable rouge. « Eden est un bon gars que tout le monde apprécie au centre d’entraînement de Valdebedas. Le hic, c’est que sa condition physique ne convainc pas Ancelotti, raison principale pour laquelle il ne joue que très rarement ».

Ce n’est d’ailleurs pas le seul motif qui est cité dans Marca. « En fait, le T1 du Real estime qu’Eden n’a plus sa verticalité d’antan et que, par conséquent, il ne contribue plus de la même manière au jeu offensif. Des joueurs comme Vinicius, Rodrygo et Asensio sont devenus incontournables, au contraire du Belge ».