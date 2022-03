Henin, Cantona, Rosberg...: ces sportifs qui, comme Ashleigh Barty, ont arrêté au sommet

Le 14 mai 2008, le monde du tennis belge et mondial est secoué par une annonce inattendue. Justine Henin, seulement âgée de 25 ans, annonce qu’elle prend sa retraite à quelques jours de Roland-Garros, dont elle est la tenante du titre. Numéro 1 mondiale, c’est la première fois à l’époque qu’une joueuse arrête sa carrière en étant au sommet du classement WTA. Une décision mûrement réfléchie pour la championne qui avait déclaré, « Je ne ressens pas de tristesse, c’est plutôt une délivrance, un soulagement. J’ai marché à l’émotion toute ma carrière, et je n’ai plus ressenti cette émotion (cette saison) ». De retour en 2009, elle prendra sa retraite définitive en janvier 2011 suite à une blessure au coude.

Légende du tennis, Bjorn Borg domine sa discipline à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Avec 5 Wimbledon et 6 Roland-Garros, le Suédois est au sommet de son art. En 1983, il annonce prendre sa retraite alors qu’il n’a que 26 ans. Épuisé mentalement, il expliquera plus tard avoir senti que quelque chose avait changé en lui après la finale perdue à Wimbledon en 1981, face à John McEnroe. S’il fait son grand retour 8 ans plus tard, il n’obtiendra plus jamais de résultats, il prend sa retraite définitive en 1993.

La joueuse française Marion Bartoli réalise son rêve à l’été 2013 en remportant le titre du Grand Chelem de Wimbledon, une victoire dont elle avait rêvé depuis de nombreuses années. Quelques semaines plus tard, elle annonce sa retraite suite à une défaite face à Simona Halep au Masters de Cincinnati. À 28 ans, elle explique alors être à bout. « Je n’y arrive tout simplement plus. Maintenant mon corps n’arrive plus à tout supporter. Après un set, tout mon corps me faisait mal. Tout le monde se souviendra de mon titre à Wimbledon, personne ne se souviendra de mon match joué ici », avait déclaré la joueuse en conférence de presse.

Rosberg et la formule 1

Coéquipier de Lewis Hamilton, Nico Rosberg a dû batailler pendant plusieurs saisons avant d’atteindre le graal d’un pilote de course, être champion du monde de formule 1. Battu par son coéquipier anglais en 2014 et 2015, le fils de Keke Rosberg a dû faire énormément de sacrifice pour arriver à ses fins en 2016. « Cette saison, je vous le dis, a été extrêmement éprouvante. J’ai mis le paquet comme un dingue dans tous les domaines après les déceptions des deux dernières années. Ce fut un sacrifice de la part de toute ma famille, en faisant tout passer après mon objectif ». Une fois ce rêve réalisé, le pilote allemand ne se voyait plus continuer dans la discipline. « Depuis 25 ans de course automobile, c’était mon rêve, mon truc de devenir champion du monde. En dépit d’un travail harassant, de la souffrance, des sacrifices, c’était mon but. Maintenant, je l’ai accompli. J’ai gravi ma montagne, je suis au sommet, c’est bien. » L’ancien pilote Mercedes avait déclaré prendre sa retraite seulement 5 jours après le dernier Grand Prix de la saison à Abou Dabi.

Le « King » Cantona

Au sommet de son art, Eric Cantona surprend son monde à la fin de saison 1996-1997 où il annonce mettre un terme à sa carrière alors tout juste âgé de 30 ans, un choc pour les nombreux supporters de Manchester United. Arrivé 5 ans plus tôt, le « King » a tout vécu du côté de l’Angleterre. Entre polémiques et succès, il avait justifié sa décision dans une déclaration. « Je joue au football professionnel depuis 13 ans, ce qui est long. Je souhaite maintenant faire d’autres choses. J’ai toujours prévu de prendre ma retraite en étant au sommet, et à Manchester United j’ai atteint l’apogée de ma carrière ».

Frère et sœur Manaudou

Avec 3 médailles obtenues aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004, Laure Manaudou est déjà une véritable championne à seulement 17 ans. Si elle gagne jusqu’en 2007 six médailles mondiales et treize médailles européennes, elle décide en 2009 de prendre sa première retraite sportive. « C’est décidé, j’arrête. Cela n’a pas été une décision difficile à prendre. Ce n’est pas un coup de tête, tout ça a mûri doucement. À seulement 22 ans, la nageuse française dit vouloir profiter de la vie. « J’ai appris à prendre soin de moi, je profite de la vie que je n’ai pas eue avant. C’est bête, mais prendre le temps de me maquiller ou de me coiffer, ce sont des choses que je ne pouvais quasiment pas faire quand je nageais deux fois par jour », avait-elle déclaré à l’époque. Revenue à la compétition en 2011, elle n’obtiendra plus le succès de sa première étape, elle prendra sa deuxième retraite sportive en 2013, l’âge de 27 ans.

Tout comme sa sœur, Florent Manaudou a connu de nombreux succès dans les bassins. Champion olympique en 2012, champion du monde et champion d’Europe pour finir vice-champion olympique en 2016, il décide de mettre sa carrière entre parenthèses à seulement 25 ans. Lassé des exigences de la natation, le nageur avait tout simplement envie de découvrir autre chose comme il l’a déclaré dans un communiqué. « La notoriété m’a permis de côtoyer des personnes d’exception dans des domaines aussi variés que l’entreprise, le pilotage, la comédie, la musique, la gastronomie. J’entends explorer avec elle ces domaines qui m’attirent ». Après la natation, il a ainsi commencé le handball avec le club d’Aix-en-Provence. 3 ans plus tard, il reprend la compétition en natation avec comme objectifs les Jeux olympiques de Tokyo et de Paris.