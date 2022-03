Réforme du marché du travail - Le sort des travailleurs du secteur du commerce inquiète la CSC

Un accord avait été conclu sur le sujet à la mi-février. Il prévoit notamment des mesures d'assouplissement permettant aux entreprises de commerce électronique de réembaucher du personnel entre 20h00 et minuit. Ces entreprises pourront également mettre en place des activités de commerce électronique de leur propre initiative entre 20h00 et minuit, comme "projet pilote" d'une durée maximale de 18 mois, selon le texte porté par le ministre de l'Économie Pierre-Yves Dermagne.

"Force est de constater que le gouvernement continue à s'aligner servilement sur les souhaits du lobby de l'e-commerce, qui rêve de pouvoir imposer unilatéralement le travail de nuit aux travailleurs et travailleuses pendant 18 mois, sans aucune concertation", s'indigne le syndicat mercredi.

"Sauf exceptions, le travail de nuit est interdit en Belgique", avance la CSC. "Son impact négatif sur la santé a été démontré à maintes reprises. Le travail de nuit entraîne des troubles du sommeil ainsi que des problèmes cardiovasculaires et psychiques, et perturbe la vie sociale".

"Dans son 'deal pour l'emploi' le gouvernement se justifie en parlant de 'travail de fin de soirée', à distinguer du 'véritable travail de nuit'. À croire que les personnes qui travaillent jusqu'à minuit sont dans leur lit? à minuit. Ou qu'il n'est pas scientifiquement prouvé qu'un tel régime de travail est nocif pour la santé, en particulier lorsqu'il est combiné à des horaires de travail irréguliers. Or, un tel risque est bien réel en l'absence de négociations sur le travail de nuit", poursuivent les représentants syndicaux.

Ces derniers relèvent encore l'impact des dérives de l'e-commerce sur le commerce de détail classique. "L'e-commerce transforme une partie des commerces traditionnels en petits dépôts pour des marchandises achetées sur internet. On assiste par conséquent à une pression croissante pour prolonger le temps de travail et pour instaurer des horaires de travail atypiques (travail du soir et du week-end) afin d'organiser les livraisons à partir des entrepôts physiques", ponctuent-ils.