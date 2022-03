Roman Abramovitch négocie pour acheter un club turc avant de vendre Chelsea

Göztepe, l’actuel 18e classé de la Süper Lig, l’intéresse au plus haut point.

Cette décision du conseil d’administration de la Premier League « n’avait toutefois pas d’incidence sur la capacité du club à s’entraîner et à jouer ses matchs, conformément aux termes d’une licence délivrée par le gouvernement britannique qui expire le 31 mai 2022 ».

Mais il est clair que ces sanctions poussent de plus en plus le proche de Vladimir Poutine vers la sortie. Si bien qu’il souhaiterait vendre Chelsea. Mais avant cela, il négocie pour reprendre un club turc ! Il s’agit de Göztepe, l’actuel 18e classé de la Süper Lig, la Division 1 turque. Ces informations émanent du journal « Fanatik ».

En fait, comme le résument nos confrères de RMC Sport, « Mehmet Sepil, le président et actionnaire majoritaire du club, a récemment annoncé sa démission tout en conservant ses fonctions jusqu’à la fin de la saison. Le temps de trouver un repreneur. Et celui-ci pourrait donc être Abramovich, milliardaire et propriétaire de Chelsea depuis 2003 ».