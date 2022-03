Noa Lang sur le départ du Club de Bruges: deux grandes écuries européennes prépareraient une belle offre pour attirer le Néerlandais

On le savait déjà, chaque prestation de l’ailier brugeois est scrutée attentivement par une longue liste de clubs. Leeds, Liverpool, Dortmund… Les courtisans ne manquent pas sous le balcon du Batave. Et, si l’on en croit les dires de la Gazzetta dello Sport, deux grandes écuries européennes seraient prêtes à mettre le paquet pour s’offrir ses services : Arsenal et l’AC Milan.

Le club londonien aurait déjà tenté de faire venir l’ailier lors du dernier mercato hivernal, en vain. Mais Mikel Arteta et sa direction n’auraient pas abandonné l’idée pour autant, et ils seraient prêts à retenter leur chance dans quelques semaines.

Du côté des Rossoneri, l’intérêt serait toutefois un peu plus concret. Le directeur technique Paolo Maldini travaillerait actuellement sur une offre aux alentours des 20 millions d’euros, bonus non compris. Un montant qui ne serait pas encore assez pour les Blauw en Zwart, qui voudraient faire de Noa Lang le transfert sortant le plus cher de leur histoire. Sachant que le record actuel appartient à Odilon Kossonou, parti au Bayer Leverkusen l’été dernier pour 30 millions d’euros, les Milanais vont devoir délier encore un peu plus les cordons de la bourse…