En démissionnant, Meyrem Almaci laisse Groen en transition

Prendre soin, c’est aussi oser lâcher prise ». Par ces mots, Meyrem Almaci a entamé le discours officialisant, ce mercredi, l’information qui avait filtré moins d’une heure plus tôt : elle quitte la présidence de Groen, le parti écologiste flamand. Un choix qu’elle justifie par sa volonté d’accorder plus de temps à ses proches (elle est maman de deux enfants) et d’ainsi ralentir. Un départ qui était dans l’air depuis un certain temps, confirme-t-on dans les rangs écologistes, et qui survient juste après l’accord sur la prolongation de deux centrales nucléaires. Autant d’éléments qui pourraient expliquer le choix de l’élue anversoise qui, désormais, se contentera de son mandat au parlement flamand.

