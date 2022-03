Le 1er Brussels Padel Open se tiendra à la Gare Maritime de Tour&Taxis: «Nous allons créer un buzz mondial!»

Sport d’équipe, spectaculaire, familial, dynamique et amusant au possible, le padel explose véritablement ces dernières années en Europe. À tel point que le petit frère du tennis pourrait bientôt faire de l’ombre à son aîné en Belgique. On n’en est, bien sûr, pas encore là, mais notre plat pays va bientôt faire un joli pas dans ce sens, en organisant la toute première étape belge du championnat du monde de padel. Celle-ci aura lieu à Bruxelles du 3 au 8 mai 2022 et pour la première fois en indoor dans un bijou architectural exceptionnel. Et ce lieu n’est autre que la Gare Maritime de Tour&Taxis.

« Nous avons l’ambition de faire du Brussels Padel Open le 3e rendez-vous sportif du pays », annonce sans détour Vincent Laureyssens, Président du comité d’organisation du Brussels Padel Open du World Padel Tour. « Ce sera l’événement sportif de l’année, et nous sommes ici pour apporter du rêve. Voir les meilleurs joueurs du monde s’affronter en vrai, cela vaut une finale à Roland Garros entre Federer et Nadal. Les points sont spectaculaires et les échanges incroyables. En plus, la Gare Maritime de Tour&Taxis est unique et représente le patrimoine belge. Nous allons créer un buzz mondial ! »