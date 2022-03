La peur de sa vie: ce cycliste tombe dans un profond ravin au Tour de Catalogne

Kaden Groves (BikeExchange-Jayco) a remporté la 2e étape du Tour de Catalogne, quatrième course à étapes WorldTour de la saison. Mardi, après 202,4 kilomètres au départ de L’Escala, l’Australien s’est imposé dans la ville française de Perpignan, devançant l’Allemand Phil Bauhaiss (Bahrain Victorious) et le Français Hugo Hofstetter (Arkea Samsic).

Plus loin, Mattias Skjelmose nous a offert une scène surréaliste. Elle s’est déroulée à plus ou moins 60 kilomètres de l’arrivée. Concrètement, le Danois a chuté dans un profond ravin. Ce sont des buissons qui ont visiblement évité qu’il ne tombe plus profondément, dans le talus en somme. Ensuite, il est parvenu à remonter sur la route, à changer de vélo et à reprendre la course. Et il a même terminé à la 10e place de cette étape !