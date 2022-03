Pas évident d’être la reine dans l’arène: notre édito suite à la retraite de Barty

Ash Barty « totalement épuisée » par le circuit à 25 ans, ça a le mérite de souligner une nouvelle fois qu’on n’arrive pas au sommet d’un sport par hasard. Le paradoxe des grands champions, c’est d’afficher une certaine facilité à enchaîner les grands résultats, tout en mettant à l’ombre, finalement, la montagne d’efforts, de sacrifices et de pression qui se cachent derrière tout ça.

À force d’être chaque fois les plus forts ou les plus fortes, on n’oublie trop facilement que chacun a ses faiblesses ou ses douleurs à supporter. Des sportifs qui finissent par craquer ou par tout plaquer, ce n’est pas l’apanage du tennis (voyez Simone Biles en gymnastique ou Tom Dumoulin en cyclisme), ni du présent (le nageur Michael Phelps en 2012).