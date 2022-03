Monami: «Pas illogique qu’elle arrête, ni qu’elle recommence»

Ancienne nº9 mondiale, Dominique Monami (48) avoue ne pas avoir été trop surprise par l’annonce d’Ash Barty. « Quand elle a renoncé à Indian Wells et à Miami qui sont de gros tournois, ça m’avait déjà interpellé », avoue la Verviétoise. « C’était un signe, surtout qu’elle était la tenante à Miami et qu’elle n’était pas blessée. C’est une fille que j’apprécie pour les valeurs qu’elle défend - elle est d’ailleurs amie avec tout le monde sur le circuit – et son jeu si varié, alors que le tennis féminin est aujourd’hui si monotone. Elle a les pieds bien sur terre, donc, ce n’est pas illogique pour moi qu’elle décide qu’elle a, aujourd’hui, une autre priorité dans la vie que le tennis. Comme il ne serait pas illogique, selon moi, de la voir revenir un jour sur le circuit, une fois qu’elle sera devenue maman et qu’elle aura estimé qu’il est possible de combiner les deux. Ce ne serait pas la première… En ce sens, le tennis féminin a bien évolué car les filles peuvent imaginer aujourd’hui qu’il y a autre chose que ce sport dans la vie.