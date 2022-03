Marc Wilmots: la vie mouvementée depuis les Diables rouges

On a tout écrit sur l’entraîneur Marc Wilmots. Vanté l’homme de poigne et le meneur d’hommes formidable, critiqué le tacticien hésitant et le décideur encombrant. Une description caricaturale parce qu’elle oublie de dire que Marc Wilmots est probablement à la base un fan de football comme les autres. Aussi bien capable de griffonner des onze de base approximatifs sur des post-it que de vous certifier détenir la solution unique à un problème complexe. Marc Wilmots était un footballeur qui ne calculait pas et est logiquement devenu un coach qui a toujours préféré agir à l’instinct. Quitte à y perdre une partie de son auditoire.