Bruxelles: les bourgmestres s’accordent pour appuyer la Police judiciaire fédérale, moyennant une leçon de morale

À l’époque, cette annonce avait été accueillie très froidement par les bourgmestres bruxellois, certains dénonçant un renversement de la norme – là où la police fédérale est en principe supposée être celle qui vient en appui de la police locale. Toutefois, face à l’urgence, les 19 maïeurs réunis ce matin en conférence des bourgmestres se sont malgré tout accordés pour répondre favorablement à la requête. Non sans se saisir de l’occasion pour adresser un message au fédéral. « Il va sans dire que l’on est très fâchés sur lui. Il est invraisemblable qu’il ne dégage pas des moyens supplémentaires pour exploiter ces données, là où aux Pays-Bas, des ressources considérables ont été dégagées pour mener à bien ces enquêtes. Une fois de plus, les Bruxellois vont montrer qu’ils ont une capacité de réaction et de soutien, mais ça devient maintenant généralisé », dénonce ainsi Olivier Maingain, bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert (Défi), tandis que plusieurs de ses homologues interrogés partageant des réflexions du même tonneau. À ce titre, une lettre signée de la main des 19 bourgmestres sera envoyée ce mercredi ou ce jeudi à la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) et au ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD), en vue de leur faire part du mécontentement. « Et on en profite pour refaire la liste de tout ce que les communes assument actuellement à la place du fédéral, comme les gares, et pour reparler de la norme KUL (qui définit la norme de financement fédéral des zones de police locales, NDLR) », appuie de son côté le libéral Vincent De Wolf, bourgmestre d’Etterbeek.