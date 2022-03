Leandro Trossard parmi les aînés de la jeune sélection des Diables rouges: «J’ai toujours été un leader»

Même si Leandro Trossard n’affiche « que » 14 caps avec les Diables rouges, il fait partie des plus âgés du groupe sélectionné par Roberto Martinez pour ce rassemblement de mars. Pas question néanmoins, pour lui, d’appréhender cette semaine en levant le pied. Le joueur de Brighton entend se donner à fond. « Je ne vais pas endosser un rôle différent maintenant en tant que joueur plus âgé dans cette sélection. J’ai toujours été un leader, pas nécessairement sur le plan vocal mais dans d’autres domaines », pointe le principal intéressé. « L’atmosphère est toujours bonne ici à Tubize, ce n’est pas différent maintenant avec un noyau plus jeune. C’est un camp d’entraînement où tout le monde peut se montrer, ce qui est positif. Qui plus est, les rassemblements internationaux sont des moments intéressants, surtout pour les joueurs qui n’ont pas l’occasion de jouer beaucoup en club. »

En l’absence des tauliers de l’équipe nationale, le natif de Waterschei espère profiter de ces deux matches amicaux pour envoyer un message au coach fédéral. Et prouver qu’il devra faire partie du groupe pour le Mondial qatari. « Être titulaire pour les deux matches ? Je ne sais pas, c’est l’entraîneur qui prend les décisions », souligne Trossard, pour qui « participer au dernier Euro était un rêve ».