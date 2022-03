Blessé, Casteels a quitté les Diables rouges: Roef le remplace, Sels de retour

Koen Casteels a quitté le rassemblement des Diables rouges mardi, le gardien de but de Wolfsburg étant blessé. Casteels était déjà, avec Thorgan Hazard, Jérémy Doku et Matz Sels, un des quatre joueurs à ne pas avoir participé à l’entraînement collectif mardi à Tubize, où les troupes de Roberto Martinez préparent les deux matches amicaux du mois de mars, samedi en Irlande et mardi 29 mars contre le Burkina Faso.

Roberto Martinez disposait de trois autres gardiens dans sa sélection de 27 joueurs, à savoir Thomas Kaminski (Blackburn), Matz Sels (Strasbourg) et Simon Mignolet (FC Bruges). Il a toutefois décidé d’appeler Davy Roef (La Gantoise) comme quatrième solution.

Précisons encore que Sels était de retour sur le terrain ce mercredi, tout comme Thorgan Hazard. Par contre, toujours aucune trace de Doku. Boyata n’est pas présent non plus. Bref, on recense 21 joueurs et 4 gardiens de but.