Une première sélection avec le Danemark pour le joueur de l’Union Casper Nielsen: «C’est un rêve d’enfant»

Suite au retrait de Christian Eriksen, contaminé par le Coronavirus, Casper Nielsen va effectuer ses premiers pas avec la sélection danoise. Le milieu de terrain s’est exprimé sur cette convocation, et sur sa situation en club à l’Union Saint-Gilloise.

Une belle histoire. Dans un premier temps non retenu avec sa nation, Casper Nielsen figure bien dans le groupe, il remplace Christian Eriksen, contaminé par le Coronavirus. Une nouvelle qui a eu le don de surprendre le principal intéressé. « Quand Hjulmand m’a appelé il y a quelques jours pour dire que j’avais été sélectionné et que je le méritais vraiment, j’étais à la fois fier, surpris et très heureux. » Finalement, l’ancien joueur de l’Inter Milan Eriksen sera bien présent, un retour qui ne change en rien la présence du milieu défensif dans la sélection. Arrivé au rassemblement au Danemark, Nielsen vit un rêve éveillé. « C’est énorme. Un rêve d’enfant. Être ici avec tant de joueurs talentueux, j’ai hâte d’y être », déclare-t-il au média danois Ekstra Bladet.

Sélectionné dans toutes les équipes nationales chez les jeunes, Nielsen avait participé aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Avec les deux matches amicaux face aux Pays-Bas et à la Serbie, il pourrait jouer ses premières minutes avec l’équipe première, et ainsi faire ses preuves en vue de la prochaine Coupe du Monde, mais pour l’instant, Casper n’a pas la tête au Qatar. « Ma vie atteint des sommets en ce moment. Quand je pense à ce qui se passe en Belgique, je ne réfléchis pas trop aux autres choses ».