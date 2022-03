Tour de Catalogne: Ben O’Connor remporte la 3e étape et prend la tête du général (vidéo)

Ben O’Connor (AG2R Citroën) a remporté la troisième étape du Tour de Catalogne, quatrième course à étapes WorldTour de la saison. L’Australien s’est imposé à la station de La Molina après 161 kilomètres au départ de Perpignan.

L’ascension finale (12 km à 4,5 %), où l’Espagnol Alejandro Valverde s’est imposé à deux reprises en 2017 et 2018, mène à l’altitude de 1691 mètres. O’Connor, parti en solitaire, l’a emporté avec six secondes d’avance sur l’Espagnol Juan Ayuso (UAE Emirates) et le Colombien Nairo Quintana (Arkéa-Samsic). Ilan Van Wilder (Quick Step-Alpha Vinyl) termine 14e et meilleur Belge à 9 secondes du vainqueur.