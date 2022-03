Près de 170 pistes pour éviter le pire en cas d’inondations majeures

La commission d’enquête doit approuver ses recommandations ce jeudi. Où il est question de mieux gérer les barrages et de former des citoyens volontaires pour les crises.

Réunie ce jeudi à Namur, la commission parlementaire d’enquête sur les inondations de juillet 2021 doit adopter les recommandations nées de 120 heures d’audition et de débats. Riche de près de 170 propositions, le texte devra encore être approuvé en séance plénière, le jeudi 31 mars. Il reviendra ensuite au gouvernement wallon et aux administrations concernées de passer à l’acte pour améliorer la prévention et la gestion d’une crise d’une telle ampleur.

Les conclusions dont il est question ici font l’objet d’un accord entre les trois formations de la majorité (PS, MR et Ecolo) et les Engagés (ex-CDH), dans l’opposition. Le PTB n’a pas été associé aux discussions et devrait proposer son propre texte. Le parti d’extrême gauche dénonce déjà « l’opacité » de la démarche menée par les autres partis politiques.