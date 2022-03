Pourquoi les impôts augmenteront dans les communes bruxelloises

Les parents inscrivent leurs enfants à l’école ou à la crèche. Pour aménager leur habitation, les propriétaires introduisent une demande de permis d’urbanisme. Enfin, les plus précarisés se tournent vers le CPAS. Les communes jouent chaque fois un rôle clé dans ces processus. Sans augmenter leurs impôts, elles auront toutefois bientôt du mal à assurer leurs nombreuses missions. Les 19 entités de la capitale bouclent en effet leur budget avec toujours plus de difficulté. Sept communes bruxelloises n’ont actuellement pas encore approuvé leur exercice 2022. Etterbeek compte s’exécuter fin mars et la Ville de Bruxelles espère faire pareil. Ganshoren, Forest et Anderlecht visent le mois d’avril. « Cela ne sera pas en mars en tout cas », commente, de son côté, Ixelles. Enfin, Saint-Gilles explique qu’avril constitue « la fourchette la plus optimiste ».