Mondial 2022: le Portugal et l’Italie sous la menace

Les deux derniers champions d’Europe doivent passer par les barrages pour décrocher le précieux sésame pour le Mondial qatari. D’abord, contre la Turquie et la Macédoine du Nord avant d’éventuellement se rencontrer lors d’une finale décisive.

Du succès à l’Euro 2020 (joué en 2021) aux playoffs de Qatar 2022, il n’y a eu qu’un petit pas, de travers, pour l’Italie. Et le Portugal, le précédent champion continental, va devoir passer par les mêmes fourches caudines. Pire : ce sera l’un ou l’autre. En tout cas, si la Nazionale et la Seleção, à domicile toutes les deux ce jeudi soir, contre la Macédoine du Nord et la Turquie, se retrouvent bien opposées en finale mardi prochain, à Porto, toujours à 20h45.

Les discours de Roberto Mancini et de Fernando Santos, les deux sélectionneurs respectifs, excluent absolument que leur équipe manque ce rendez-vous.

« Mancio » va encore plus loin : « On veut gagner la Coupe du monde. Par conséquent, il faut donc commencer par remporter ces deux matches. » Forcément, l’Italien ou le Portugais déchantera, ce jeudi ou mardi. Voire les deux…