Bourse de Bruxelles - Le Bel 20 recule, Aperam et KBC en tête

Aperam (43,40) et KBC (65,66) emmenaient les baisses en chutant de 3,77 et 3,61% en compagnie de WDP (36,26), en baisse de 2,84%, contrairement à Galapagos (57,84) et Umicore (39,45) qui progressaient de 3,30 et 2,84%.

Ageas (45,80) et AB InBev (53,35) valaient 1,95 et 2% de moins que la veille, Aedifica (107,90) et Sofina (358,20) reperdant 2,44 et 2,02%.