Tim Merlier fait le plein de confiance pour Gand-Wevelgem

Une étape sur Tirreno-Adriatico, la Nokere Koerse et Bruges-La Panne : Tim Merlier, le sprinter belge d’Alpecin-Fenix, a signé trois succès en mars et arrive en très grande forme pour Gand-Wevelgem, prévu ce dimanche.

On le savait en bonne condition en ce début de saison (une victoire d’étape sur Tirreno-Adriatico et un succès, mercredi dernier, à la Nokere Koerse), Tim Merlier a encore rajouté de l’eau à son moulin, prouvant une nouvelle fois qu’il est très difficile à contrarier quand le sprint est lancé. Sur la ligne d’arrivée de Bruges-La Panne, l’ancien champion de Belgique s’est joué d’un plateau très relevé de finisseurs affamés (Cavendish, Bennett, Groenewegen, Bouhanni, Démare…). Un troisième bouquet en dix-sept jours de course en 2022, qui le place assurément comme l’un des principaux prétendants à la victoire de Gand-Wevelgem ce dimanche.