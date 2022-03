Les dépenses militaires s’envolent, et la bataille des 2% du PIB est annoncée

Partout, on réarme en Europe. Les dépenses militaires croissent vertigineusement. A commencer par l’Allemagne, à rebours de l’histoire : elle dégage 100 milliards d’euros pour moderniser son armée et veut consacrer au moins 2 % du PIB au budget Défense dès 2024. Les temps changent, et pour cause. L’Otan presse. Joe Biden va relancer son message auprès des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union, à Bruxelles. La Belgique s’adapte. Avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, Ludivine Dedonder avait signé un programme de réinvestissement qui fait grossir le budget de la Défense nationale de 1,1 % à 1,54 % du PIB à l’horizon 2030. Dix milliards d’euros, au total. Pas assez ? On l’a dit, c’était avant l’Ukraine et le grand réarmement. Le débat se rouvre, chez nous. Faut-il atteindre 2 % du PIB à court terme ? L’option est sur la table du gouvernement fédéral, et du contrôle budgétaire dans les prochains jours. Un coup de sonde au sein de la majorité le montre, tous ne sont pas d’accord.