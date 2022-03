«Sun & Sea»: sous la plage les déchets, la pollution, les radiations

D’abord, il y a les voix que l’on entend de loin. Des voix qui chantent à l’unisson sur des mélodies lentes, tranquilles. Plus on approche de la salle, plus elles se font présentes. Puis, plutôt que de rejoindre les habituels gradins, les arrivants sont invités à prendre un escalier les menant sur la mezzanine qui domine la salle. On découvre alors en contrebas un spectacle ahurissant : plusieurs dizaines de personnes sont installées sur la plage pour une tranquille journée d’été.

Pas juste un décor de plage avec quelques toiles peintes et des éléments en carton-pâte. Non, ici, c’est bien une vraie plage avec ses tonnes de sable qui occupe tout le rez-de-chaussée. Des enfants y jouent, un monsieur bien portant étend de la crème solaire sur le dos de sa compagne, une jeune femme fouille son sac à la recherche d’un magazine, un chien déboule dans le jeu de quilles, un jeune homme assis sur une chaise pliante mord dans son sandwich, tout le monde pianote sur son smartphone…