La «monnaie volontaire», un outil pour restaurer le bien commun

La genèse de nos faiblesses relève d’une vaste et importante question politique sur laquelle nous ne reviendrons pas ici, pour mieux nous tourner vers les moyens à déployer au plan monétaire et financier. Relever ces défis exige des États qu’ils se mobilisent à nouveau, plus encore qu’ils l’ont fait face à la crise financière de 2008 et à la pandémie. Le pourront-ils par les moyens traditionnels qui sont les leurs ? Les déficits se sont accumulés, la dette publique a augmenté et, réémergent déjà, les petites voix des politiques austéritaires pour affirmer qu’il faut restaurer les comptes publics le plus rapidement possible – sous-entendu que la population rembourse la dette à ses détenteurs. La question se pose alors de savoir comment un « État-responsable » peut s’affranchir du couperet des déficits et de la dette publique pour se donner les moyens qui lui permettent de s’engager résolument dans les investissements nécessaires aux transformations écologiques, énergétiques et sociales, si étroitement imbriquées, pour redonner l’espoir d’un avenir meilleur ? Il n’est d’autre solution que d’augmenter les ressources de la puissance publique en recourant à une hausse de la fiscalité et, à défaut, de recourir à des moyens monétaires.

La pandémie l’avait déjà démontré, la guerre en Ukraine le confirme, la situation de l’Union européenne, y compris de la France et de l’Allemagne, est celle d’une multi-dépendance économique, énergétique, militaire, alimentaire, médicale, informationnelle, technologique couplée à l’absence de ressources naturelles et à la désindustrialisation de ces 40 dernières années. À ces grandes faiblesses viennent s’ajouter de grands défis : la lutte contre le réchauffement climatique et la restauration de la biodiversité.

Une hausse de la fiscalité sans doute insuffisante

La hausse de la fiscalité ne peut évidemment pas se faire sur les couches populaires et moyennes de la population, déjà confrontées à des vertigineuses hausses de prix et qui, dans un contexte de guerre, de stagnation économique, risquent de perdre leur emploi. Cette option est exclue. Tout en poursuivant de manière plus résolue la lutte contre l’évasion fiscale, il ne reste alors qu’à appliquer une fiscalité sur les hauts patrimoines et les hauts revenus ainsi qu’une fiscalité écologique socialement équitable frappant spécifiquement les consommations excessives de ressources naturelles. Et si une fiscalité réformée, ciblée sur les hauts revenus, les hauts patrimoines et les excès de consommation, devait ne pas suffire ; ce que nous croyons ; nous proposons de recourir à la « monnaie volontaire » pour financer les projets d’intérêt collectifs et non rentables que la dette de marché ne permet guère de financer même en situation de taux bas comme en témoignent les dernières décennies de faibles investissements publics dans la transition écologique et sociale, dans les services publics, l’école, l’hôpital, l’Université, ainsi que les aides aux citoyens pour leurs investissements de transition énergétique.

Restaurer le bien commun