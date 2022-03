Que valent signatures et salons, comment payer les écrivains?

C’est un petit guide pratique diffusé par la Société civile des auteurs multimedia (Scam), une bonne dizaine de pages pas plus, mais il pourrait changer la vie des autrices, des auteurs : sous quelle forme et à quel montant est-il raisonnable de rémunérer les activités secondaires des romanciers, bédéistes, poètes, artistes de l’écrit ?

Il est trop souvent considéré que le fait d’inviter un écrivain à parler de son œuvre, à participer à un débat, à lire publiquement son texte ou à le dédicacer sont des activités promotionnelles, un « cadeau » fait à l’artiste. Or, c’est un travail : discuter en public du développement de son univers et de son écriture, c’est un travail. Et tout travail mérite salaire et protection sociale. Combien leur doit-on ?