Bruxelles veut utiliser le padel pour rayonner dans le monde: «On s’est battus pour que le tournoi ne parte pas à Anvers»

S’il fallait une preuve que le padel n’est pas (encore) perçu comme un sport de compétition mais plutôt comme un loisir, la conférence de presse du tournoi de Bruxelles tenue ce mercredi en est un bel exemple. Alors que les meilleurs joueurs du monde sont attendus dans les prochaines semaines au sein de la gare maritime de Tour et Taxis, on n’a pas entendu le moindre nom d’un sportif en 45 minutes. Galan, Lebron, Paquito, Sanyo… Qui ça ? Passons. L’objectif des pouvoirs publics, qui soutiennent à hauteur de 5 à 10 % du budget total de 2 millions d’euros, est ailleurs : mettre en valeur Bruxelles. Benoit Hellings, Premier échevin et échevin des sports de la Ville, veut profiter de la diffusion de la phase finale dans 70 pays pour montrer le cœur de la capitale « avec des images étonnantes » à l’international pour la première fois depuis le grand départ du Tour de France en 2019.