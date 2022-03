Bruxelles veut utiliser le padel pour rayonner dans le monde: «On s’est battus pour ne pas que le tournoi parte à Anvers»

S’il fallait une preuve que le padel n’est pas (encore) perçu comme un sport de compétition mais plutôt comme un loisir, la conférence de presse du tournoi de Bruxelles tenue ce mercredi en est un bel exemple. Alors que les meilleurs joueurs du monde sont attendus dans les prochaines semaines au sein de la gare maritime de Tour et Taxis, on n’a pas entendu le moindre nom d’un sportif en 45 minutes. Galan, Lebron, Paquito, Sanyo… Qui ça ? Passons. L’objectif des pouvoirs publics, qui soutiennent à hauteur de 5 à 10 % du budget total de 2 millions d’euros, est ailleurs : mettre en valeur Bruxelles. Benoit Hellings, Premier échevin et échevin des sports de la Ville, veut profiter de la diffusion de la phase finale dans 70 pays pour montrer le cœur de la capitale « avec des images étonnantes » à l’international pour la première fois depuis le grand départ du Tour de France en 2019. À lire aussi Padel: les coulisses de l’organisation du tournoi de Bruxelles

« On s'est battus pour que cet événement ne parte pas à Anvers », a-t-il rappelé. En effet, le duo Vincent Laureyssens-Nicolas Lhoist, à la barre de l'organisation, a remporté l'appel d'offres pour les trois prochaines années auprès du World Padel Tour face à des géants de l'événementiel (Golazo et Tennium) et doit désormais s'acquitter de plusieurs centaines de milliers d'euros pour organiser le tournoi. Des garanties financières, il en fallait donc pour se lancer dans l'aventure. Après avoir perdu de l'argent en 2018 et 2019 avec des exhibitions, les organisateurs ont atteint l'équilibre financier lors d'une épreuve amicale à Knokke l'été dernier et espère désormais dégager un léger bénéfice avec ce nouveau rendez-vous. D'ailleurs, pour booster la billetterie qui a déjà délivré environ 14.000 tickets (dont 2.000 VIP), la formule d'accès a été revue en cours de route : chaque ticket pour une session sur le court central (matinée ou soirée) donnera le droit de suivre les matchs du court annexe toute la journée et de se balader dans un « village padel » composée d'une vingtaine d'exposants.

Marketing d’influence

« Il faut se rendre compte de l’énergie déployée, par des acteurs privés et publics, pour obtenir un tel événement », insiste Benoit Hellings. Un selfie devant l’Atomium sur Facebook, une story devant Manneken-Pis sur Instagram, une photo au cœur de la gare maritime sur Twitter… Qu’on ne s’y trompe pas : en s’associant à un tel événement au printemps (du 3 au 8 mai), Visit Brussels mise sur le marketing d’influence pour attirer des touristes cet été. L’idée est de bénéficier de la force de frappe des réseaux sociaux des joueurs, très populaires notamment en Espagne et en Argentine. Sven Gatz, ministre en charge de l’image de Bruxelles, espère attirer Wallons, Flamands et touristes étrangers dans la capitale grâce à « la mise en lumière d’un lieu architectural » qui, récompensé au Mipim de Cannes par un prix spécial du jury en 2021, comprend une grande halle centrale ouverte composée de jardins et pensée pour organiser des événements destinés au grand public. D’ailleurs, cette édition 2022 constituera un premier test grandeur nature pour la direction du site et une évaluation aura lieu pour décider d’une seconde édition au même endroit (ou non).