Orel Mangala: «Cette fois, je veux faire mes débuts»

Cette fois, rien n’a entravé son arrivée dans le noyau des Diables rouges. Contraint, la mort dans l’âme, de déclarer forfait lors de sa première convocation en mars 2021 en raison d’une blessure, Orel Mangala est, cette fois-ci, là et bien là. Le milieu de terrain de Stuttgart, formé à Anderlecht et passé par le Borussia Dortmund, n’a aucune envie de gâcher cette belle double opportunité en Irlande et face au Burkina Faso pour se montrer et marquer des points. D’autant plus qu’il est autant capable d’évoluer en « six » ou en « huit » dans un entrejeu belge où le sang neuf commence tout doucement à se faire sentir.

Orel Mangala, vous aviez été appelé il y a un an mais vous aviez été contraint de déclarer forfait. Cette fois-ci, vous êtes là. Avec quel sentiment ?