Comment la Belgique lutte contre la «menace» Frères musulmans

La mouvance des Frères musulmans fait l’objet de quel suivi par les services de renseignement belges ? Et constitue-t-elle une menace ? Le Comité R tente d’y répondre dans un rapport publié mardi soir. Cet automne, le Comité avait déjà enquêté sur le suivi par la Sûreté de l’Etat de la commissaire de gouvernement Ihsane Haouach. Un troisième volet est attendu sur les mouvements religieux à visées politiques. Ces trois enquêtes connexes font suite à la note de la Sûreté de l’Etat concernant Ihsane Haouach et à ses liens présumés (délibérés ou à son insu) avec la mouvance et à la demande de députés d’ouvrir une enquête de contrôle.