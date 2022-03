Prix de l’énergie: débat difficile en vue pour le Conseil européen

Comment réduire les prix de l’énergie ? Voilà plusieurs mois que le sujet s’invite à la table européenne, la flambée (en un an, le gaz a augmenté de 65 %, l’électricité de 30 %) ne datant pas de la guerre en Ukraine. Rebelote ce vendredi. Une dizaine d’Etats membres se font plus pressants : l’Espagne en tête, soutenue par l’Italie, la Grèce, le Portugal, la Belgique et la France. Leur credo : la situation devient intenable pour les ménages les plus fragiles et nombre d’entreprises, les Etats ne peuvent continuer à leur venir en aide à coups de milliards, il faut une approche structurelle et coordonnée. Diverses propositions circulent, qui prévoient entre autres un plafonnement des prix sur le marché du gaz, une réforme structurelle du marché de l’électricité (où les prix de gros fluctuent au gré des tarifs gaziers). Ces « Don Quichotte » se heurtent à l’opposition farouche des Pays-Bas, de l’Allemagne ou de l’Autriche.