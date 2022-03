Inflation: ces denrées qui flambent dans les supermarchés

Les études de prix à la consommation se succèdent et mènent inlassablement au même constat : se nourrir devient de plus en plus cher. C’est le constat que pose aujourd’hui – et pour une énième fois – Test Achats, après avoir analysé ses 3.000 produits de référence vendus dans les sept principales enseignes de supermarchés du pays, à savoir Colruyt (Meilleurs prix), Carrefour, Delhaize, Aldi, Lidl, Cora et Albert Heijn (ce dernier est uniquement actif en Flandre). En l’espace d’un an seulement (ce mois-ci en comparaison de mars 2021), l’ensemble du panier composé par l’association de consommateurs s’est envolé de 4,3 %. On notera que cela reste nettement inférieur à l’inflation calculée par Statbel, à savoir 8,04 % en février dernier (comparativement à février 2021), un taux inédit depuis 1983 et en bonne partie imputable à la flambée historique des produits énergétiques.