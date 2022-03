Ylva Johansson, commissaire européenne à la Migration: «Tous les Etats membres accueillent des réfugiés ukrainiens»

Sur les 3,5 millions de personnes ayant fui l’Ukraine en un mois, plus de deux millions sont arrivés en Pologne, plus de 700.000 en Roumanie – 555.000 « en direct », les autres en provenance de Moldavie. Nombre d’entre elles ne restent pas dans les pays limitrophes mais poursuivent ensuite leur exil vers d’autres pays européens. « Ils sont aujourd’hui près de deux millions à avoir fait ce chemin, ce qui veut dire que tous les Etats membres accueillent des réfugiés », insiste la commissaire européenne à la Migration, Ylva Johansson. Jusqu’ici, aucun des Vingt-Sept n’a fait appel à la solidarité européenne. Si la question de cette migration sans précédent sera assurément évoquée jeudi soir, par les chefs d’Etat et de gouvernement, elle sera surtout à l’agenda d’un Conseil extraordinaire des ministres de l’UE, convoqué lundi.