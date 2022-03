Cancer du rectum: les Cliniques Saint-Luc se distinguent par leur prise en charge «sur mesure»

Huit mille nouveaux cas de cancers colorectaux sont diagnostiqués chaque année en Belgique, et 1.250 d’entre eux sont localisés au niveau du rectum. De par leur emplacement au sein du pelvis, à proximité immédiate d’organes cruciaux, et les risques de récidives locales associées, ces cancers sont particulièrement complexes à prendre en charge. Aux Cliniques universitaires Saint-Luc, les patients sont confiés aux mains expertes de l’équipe de la Clinique des pathologies tumorales du côlon et du rectum (CPTCR), créée en 1998. Un rapport publié par le Registre national du cancer vient de mettre en évidence son excellence. Il révèle qu’entre 2009 et 2017, la survie à 5 ans de ces cancers était supérieure de plus de 12 % à Saint-Luc par rapport à la moyenne nationale (68,6 %). « Ça a été à la fois une grande fierté et une grande satisfaction de découvrir ces résultats », confie le Pr Alex Kartheuser, responsable du groupe CPTCR et de l’unité de chirurgie colorectale des Cliniques universitaires Saint-Luc.