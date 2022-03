Joe Biden à Bruxelles: voici où va dormir le président des Etats-Unis

Demain/jeudi, il participera notamment aux sommets de l’OTAN et de l’UE pour discuter de la situation en Ukraine.

Le président américain Joe Biden est arrivé à l’ambassade des États-Unis à Bruxelles mercredi soir vers 21h45 avec sa voiture blindée « The Beast » (La Bête) et une longue colonne de voitures. Il y passera la nuit. Demain/jeudi, il participera notamment aux sommets de l’OTAN et de l’UE pour discuter de la situation en Ukraine.

Le président des États-Unis a atterri à l’aéroport de Melsbroek mercredi vers 21h05. Il y a été accueilli par le Premier ministre Alexander De Croo. De là, il s’est rendu directement à l’ambassade américaine.