Joe Biden à Bruxelles: voici les perturbations attendues ce jeudi

Diverses mesures de sécurité vont être prises pour assurer le bon déroulement des sommets européen et de l’Otan. La venue de nombreux chefs d’Etat ces 24 et 25 mars aura un impact sur la circulation et le stationnement dans la capitale. Une interdiction de stationnement sera mise en place dans différents périmètres de sécurité. La police procédera à l’enlèvement de tous les véhicules stationnés dans ces périmètres, en ce compris les vélos, cyclomoteurs, motos et trottinettes.

Les quartiers les plus visés seront les alentours du site de l’Otan, de l’ambassade américaine, « The Hotel », ainsi que le quartier européen. Plusieurs tunnels de Bruxelles seront également fermés à la circulation. La police conseille également aux personnes devant se rendre dans les quartiers concernés de privilégier autant que possible les transports en commun.

Voici les différents périmètres de sécurité et déviations qui seront mis en place, selon le site de la région Bruxelles-Capitale et celui de la Stib :

Site ambassade des États-Unis (du jeudi 24 au vendredi 25 mars)

Périmètre de sécurité au boulevard du Régent entre la rue de la Loi et la rue Lambermont. Périmètre de sécurité rue Ducale entre la rue de la Loi et la rue Lambermont.

Sommet de l’Otan (le jeudi 24 mars 2022)

Périmètre de sécurité avenue Léopold III (du carrefour avenue Jules Bordet au A201), y compris la rue de la Fusée et l’avenue du Bourget.

Sommet européen (du jeudi 24 au vendredi 25 mars)

Le jeudi 24 et le vendredi 25 mars, les bus 12, 21, 36, 56, 60 et 79 ne desservent pas la station Schuman, explique la Stib. Elles donnent correspondance avec le métro à la station Maelbeek.

Les bus 59, 60 et 80 sont déviés localement autour de la place Jourdan. En fonction du déplacement des cortèges, les lignes de tram 62 et de bus 38, 54, 64, 71 et 95 sont également impactées.

La liste des stations de la Stib qui seront fermées

Arts-Loi : du mercredi 23 mars à 17h15 au vendredi 25 mars, accès 1 et 2 (vers le boulevard du Régent) fermés. Le mercredi 23 mars et le jeudi 24 mars après 20h, accès 4 et 5 (vers avenue des Arts) fermés. Les accès 3 et 6 (vers avenue des Arts) restent ouverts.

Maelbeek : le mercredi 23 mars et le jeudi 24 mars, les accès 2 et 5 (vers rue de la Loi) seront fermés. Les accès 1 (vers chaussée d’Etterbeek) et 4 (vers rue Joseph II) restent ouverts.

Schuman : les accès vers la rue Froissart, la rue Archimède et le rond-point Schuman sont fermés du jeudi 24 mars à 11h au vendredi 25 mars. L’accès nº4 (Residence Palace) est fermé du jeudi 24 mars à 7h au vendredi 25 mars.

Le jeudi 24 mars jusqu’à 22h30 : les trams 55 sont limités à Bordet Station, les trams 62 sont limités à Da Vinci, les bus 12 sont déviés entre Da Vinci et Brussels Airport via la chaussée de Haecht et le Woluwedal. Les arrêts Fusée, Bourget et Eurocontrol ne sont pas desservis.

Plus d’infos sur les perturbations

Les interruptions et perturbations de lignes seront gérées en temps réel selon les ordres de la police, assure la Stib.