Coupe du monde 2022: malgré leur statut de tête de série, les Diables rouges pourraient hériter des Pays-Bas ou de l’Allemagne en groupe

Plus qu’un petit peu plus d’une semaine de patience avant le tirage au sort de la phase finale de la Coupe du monde 2022, qui aura lieu le vendredi 1er avril. Et si beaucoup de tickets pour le Qatar vont se distribuer cette semaine, on peut déjà tirer certaines conclusions sur la répartition des équipes dans les différents chapeaux pour le tirage au sort.

Étant donné que les Diables rouges occupent la tête du classement FIFA, qui détermine les têtes de séries, ils sont évidemment assurés de figurer dans le premier chapeau… mais pas certain pour autant d’éviter tous les cadors. Le Qatar, organisateur, le Brésil, la France, l’Argentine, l’Angleterre et l’Espagne sont d’ores et déjà assurés de faire également partie des têtes de série. La huitième et dernière place du pot 1 devrait revenir à l’Italie ou au Portugal, qui pourraient se disputer face à face leur qualification pour le Mondial dans les prochains jours. Si aucun des deux ne parvient à se qualifier, ce serait alors le Danemark (9e au classement FIFA) qui accéderait au premier chapeau.

Ce qui signifie que des nations de premier rang telles que les Pays-Bas ou même l’Allemagne, qui occupent les 10e et 11e place du classement FIFA, sont déjà assurées de figurer dans le deuxième chapeau et donc, de faire partie des potentiels adversaires des Diables en groupe. Idem pour la Croatie, finaliste de la dernière Coupe du monde en Russie, ou la Suisse, tombeuse de la France à l’Euro l’été dernier.