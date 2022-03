Carnet de commandes record avec rentabilité dans toutes les activités pour IBA en 2021

Les revenus totaux se sont élevés à 313 millions d'euros, ce qui est similaire à l'année dernière, grâce à l'augmentation de l'activité et à la conversion du carnet de commandes. Autant d'éléments qui ont compensé la contribution nettement plus élevée des revenus liés à la signature avec le groupe chinois CGNNT en 2020 d'un accord de licence stratégique portant sur un minimum de 100 millions d'euros.

Le carnet de commandes global en matière d'équipements et de services a atteint un niveau record, à 1,2 milliard d'euros.

La société néo-louvaniste a fini 2021 sur un résultat opérationnel (REBIT) positif de 14,5 millions d'euros, contre 40,4 millions un an plus tôt. Il reflète la poursuite du regain d'activité et l'efficacité des mesures de contrôle des coûts, alors que le résultat opérationnel de l'année dernière a fortement bénéficié de l'accord conclu avec CGNNT, situe IBA.

Les bénéfices nets totaux se sont élevés à 3,9 millions d'euros, pour 31,9 millions fin 2020.