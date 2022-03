De CasaPound Italia aux Proud Boys américains, l’extrême droite change de look

Finis les bombers, rangers et crânes rasés, place aux baskets à la mode, aux sweat-shirts identitaires et aux marques créées ad hoc. Objectif : normaliser l’adhésion aux idées néofascistes (et s’en revendiquer).

Croire, obéir, se vêtir. Ou encore : Dieu, patrie, famille et garde-robe. Du pic noir, symbole des militants de CasaPound, aux polos des Proud Boys suprémacistes étatsuniens, en passant par l’Old School de Vérone, la tenue vestimentaire, pour le militant fasciste (ex) pur et dur, n’est ni une faiblesse ni une posture. C’est un uniforme. Un uniforme qui, par petites touches évolutives (sweat-shirts identitaires, casquettes, polos de stade, T-shirts, baskets à la mode, collections décontractées évoquant les mythes de la « puissance » de Gabriele D’Annunzio ou du « nouvel Italien » de Mussolini), a mis au placard le stéréotype du vieux style « macho martial ». Remplacé par un look plus cool, plus « stylé », diraient les minets que les têtes rasées traiteraient d’esclaves du mondialisme.