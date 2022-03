Nouvelle baisse des ventes de véhicules utilitaires en Europe en février

Pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes, la baisse est de 18,2% en Europe et tombe jusque 27,1% en Espagne et 23,6% en France, alors que les constructeurs ont souffert de la pénurie de semi-conducteurs.

Seuls les poids lourds de plus de 16 tonnes connaissent une légère hausse européenne (0,4%) limitée notamment par une forte baisse (17,9%) en Pologne, qui représente le plus grand marché sur le Vieux Continent pour ces véhicules.

Entre deux, les véhicules utilitaires de 3,5 à 16 tonnes voient une contraction de 1,5%, bien que les quatre plus gros marchés d'Europe occidentale soient en hausse avec 5,9% en Allemagne, 2,6% en Italie, 2,1% en France et 0,2% en Espagne.

Le marché des bus et cars a, lui, diminué de 12,9%, malgré une forte hausse (32,1%) en Italie. L'Espagne a enregistré 7,1% d'immatriculations en plus, tandis que la France (-20,2%) et l'Allemagne (-18,3%) sont en baisse.