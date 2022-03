«Vous avez de ces mots»: Histoires de {QU}

La prononciation de QU dans quarante, quadrilatère, équidistant et Cie : embrouille et débrouille…

Parmi les prononciations alambiquées qu’offre le français, celle des mots en QU est l’une des plus remarquables. Comparez les réalisations de mots comme quatre et quadrilatère, équitable et équidistant, quotidien et quorum : une large majorité d’entre vous distingue le premier terme de chaque paire, réalisé avec un simple <k>, du second où c’est un <kw> qui apparaît. Sauf peut-être pour quorum, réalisé <korom> tout autant que <kworom>.

Comme pour d’autres billets de cette chronique consacrés aux tarabiscotages phonétiques du français, il n’est pas question ici de mettre en règles ces prononciations parfois erratiques, ni même de tenter de les expliquer toutes. Je souhaite plutôt souligner quelques tendances générales, souvent battues en brèche par des évolutions singulières au gré de l’histoire des mots. De quoi fournir à qui je pense la matière à un quiz qui pourrait vous laisser a quia.