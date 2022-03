Tessenderlo fait mieux que prévu

La société Tessenderlo - en grande partie aux mains de l'entrepreneur Luc Tack - est active entre autres dans les engrais et les bio-déchets. L'entreprise a réussi à augmenter son chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros l'an dernier, soit une hausse de près de 20%. C'est beaucoup plus que prévu grâce à des prix de vente plus élevés.

L'ebitda ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a progressé de plus de 12% à 354 millions d'euros.