Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins européens évoluent en ordre dispersé

UCB (106,40) et arGEN-X (284,20) s'appréciaient de 0,3% contrairement à Solvay (92,74) et Galapagos (57,20) qui abandonnaient 1,1% chacune.

AB InBev (53,23) et KBC (64,60) étaient négatives de 0,2% et 1,6%, rejointes par Ageas (45,77) qui repassait de 0,1% dans le rouge.

Umicore (39,20) et Elia (128,40) cédaient 0,6% et 0,1%, VGP (230,00) reperdant 1,5%.

Des reculs de plus de 2% étaient enregistrés en KBC Ancora (39,86), Intervest Offices (26,15) et Immobel (72,50) de même qu'en Bekaert (35,62) ; Euronav (9,66) et Exmar (5,69) cédant 1,9% chacune.

Nyxoah (18,36) et Biocartis (2,12) étaient en hausse de 1,9% et 1,4%, Acacia Pharma (1,27) et Mithra (14,00) cédant 1,1% et 1,4% tandis que IBA (18,56) se contentait d'un mieux de 0,3% après résultats.