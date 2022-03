HEC Advisory, la plus ancienne des Junior Entreprises

Créée en 1991, la HEC Advisory (autrefois EAA Consult) compte à son actif plus de 30 ans d’expérience. Cela fait d’elle la plus vieille des Junior Entreprises de Belgique. Elue Junior Entreprise la plus prometteuse en 2018, puis lauréate du Best Improvement Award, attribué par la confédération belge des JE en 2020, elle est cette année portée par une équipe de 22 étudiants. Tous sont majoritairement issus de l’Ecole de gestion de l’ULiège ainsi que de la faculté de droit.