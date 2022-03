Computer Sciences, au cœur de l’informatique

Créée en 2017 au sein de l’Université de Namur, la Computer Sciences avait pour but premier d’offrir un cadre légal aux étudiants en informatique désireux de s’investir dans des projets à destination des entreprises. Depuis, cette Junior Entreprise leur permet de dépasser le cadre théorique offert par la formation en sciences informatiques en y ajoutant une panoplie de connaissances. D’un point de vue organisationnel, ses 57 membres sont répartis en plusieurs pôles distincts. Les étudiants du département IT prennent ainsi en charge la gestion des serveurs relatifs à l’organisation des clients quand d’autres développent des applications web et mobiles pour des entreprises ou des particuliers.