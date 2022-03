Junior Consulting Louvain, le cabinet de conseil étudiants ouvert à toutes les facultés

La Junior Consulting Louvain (ex-LSM), c’est 48 membres issus de sept facultés différentes et six départements. Historiquement rattachée à la faculté de gestion de l’UCLouvain, cette Junior Entreprise a pris le parti de dépasser ce clivage en ouvrant ses portes à l’ensemble des étudiants du campus néolouvaniste. Ingénieurs, bioingénieurs, informaticiens, juristes et bien d’autres profils ont rejoint ses rangs. Et cela contribue indéniablement à l’élargissement de son domaine de compétences.