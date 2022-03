Pays-Bas: test d'un complément alimentaire pour réduire les émissions de méthane du bétail

Cet additif a été mis au point par la société DSM, qui est active dans la santé et la nutrition, et approuvé par l'UE en février, après l'avoir été au Brésil et au Chili. Selon l'entreprise, qui a travaillé dessus pendant dix ans, ce produit contribuerait directement à une réduction significative de l'empreinte carbone de la viande, du lait et des produits laitiers.

Aux Pays-Bas, l'essai est effectué en collaboration avec la coopérative laitière FrieslandCampina et le producteur d'aliments pour animaux Agrifirm, qui fournira le complément alimentaire aux agriculteurs participants.