Junior Entreprise Warocqué Consulting Services: devenir senior et bénéficier de tous les avantages, sans les désavantages

La JEWaC’S a été fondée en 2003 par un petit groupe d’étudiants accompagnés d’un de leurs professeurs au sein de la faculté Warocqué d’Economie et de Gestion de l’Université de Mons. Composé de 6 membres, le board est renouvelé chaque année en mai. Pour devenir administrateur ou administratrice, il faut avoir participé à la Junior Entreprise comme consultant pendant un an. Quant au recrutement des consultants (entre 10 et 15 étudiants), il se fait en octobre.